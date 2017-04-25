Возле здания посольства России в Киеве в рамках акции «Где Эрвин?» 25 апреля активисты нарисовали 3D-рисунок пропасти, который символизирует пропавших крымчан. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Сегодня мы решили видоизменить акцию и нарисовать такое граффити. Это пропасть, в которую бросают людей, и они пропадают, это пропасть неизвестности, в которой находятся родители эти пропавших, это пропасть безысходности для большинства политических дел, которые штампуются на территории Крыма», – заявила на мероприятии координатор общественной организации «КрымSOS» Тамила Ташева.

Она добавила, что художником, который выполнил работу, стал крымчанин Михаил Томасик.

После этого участники акции положили к краю нарисованной пропасти горсть камней, которые символизируют людей, падающих в эту пропасть. На каждом камне написали имена пропавших без вести крымчан.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Как сообщают организаторы мероприятия, организация «КрымSOS», традиционная акция «Где Эрвин?» прошла под стенами российского посольства в десятый раз. В этот раз акция прошла под лозунгом «Пропасть в пропасть»: пропавшие в «пропасти» России».

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.