Киев направил письмо российскому омбудсмену по голодающему в Крыму заключенному Лугину

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отправил письмо российскому омбудсмену для того, чтобы «разобраться» с ситуацией, которая сложилась с голодающим заключенным Андреем Лугиным в аннексированном Крыму.

Как рассказал 25 апреля в комментарии Крым.Реалии представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга, в ведомстве продолжают работать над передачей «новой партии» заключенных из аннексированного Крыма.

«Мы со своей стороны направили вчера обращение на имя российского омбудсмена, для того, чтобы разобраться в этой ситуации (передаче Андрея Лугина – КР) и начать следующий этап переговоров по поводу того, чтобы повторить процедуру, как с 12 заключенными, которых удалось перевести на подконтрольную Киеву территорию», – рассказал он.

Чаплыга добавил, что конкретного ответа, «когда» и «как» будут передаваться крымские заключенные, от российской стороны не поступило.

Гражданин Украины, экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывает наказание в СИЗО Симферополя, с понедельника, 24 апреля, объявил сухую голодовку. В обнародованном обращении говорится, что 46-летний Андрей Лугин был осужден Апелляционным судом Крыма в 2010 году. Он заявляет, что в течение последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.

Заявления с уведомлением о начале голодовки он направил президенту России, подконтрольному России прокурору Крыма и прокурору России, начальнику крымского управления подконтрольной России Федеральной службы исполнения наказаний, крымскому и российскому омбудсменам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».