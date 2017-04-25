Активисты общественной организации «КрымSOS» подготовили материалы по «насильственным исчезновениям» в оккупированном Крыму и планируют передать их в мае в рабочую группу по насильственным исчезновениям Совета ООН.

Об этом 25 апреля в комментарии Крым.Реалии рассказала координатор общественной организации «КрымSOS» Тамила Ташева.

«Мы в прошлом месяце готовили отчет. Соответственно, сейчас, мы уточнили еще некоторые моменты, узнали еще об одном имени. Этот отчет, в том числе промежуточные наши материалы, с которыми мы работали, хотим передавать в рабочую группу по насильственным исчезновениям Совета ООН в Женеве», – рассказала Ташева.

По ее словам, организация подготовила все материалы об исчезновениях в аннексированном Крыму и перевела их на английский язык.

В Киеве правозащитники 23 марта представили отчет о 43 насильственных исчезновениях в Крыму. На пресс-конференции активисты общественной организации «Крым SOS» рассказали о документе, который систематизирует информацию о случаях исчезновения людей в аннексированном Крыму за период с 27 февраля 2014 года по 31 декабря 2016 года.

По словам авторов отчета, из 43-х человек, похищенных за указанный период в Крыму, 17 были освобождены позднее, 18 – не найдены и считаются пропавшими без вести, шестеро найдены мертвыми, двое оказались в местах лишения свободы и позднее были осуждены по политическим мотивам.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.