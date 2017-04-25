Крымчан приглашают отметить Хыдырлез на Херсонщине

В Геническом районе Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, в субботу, 6 мая, планируют отметить крымскотатарский праздник Хыдырлез. Об этом Крым.Реалии рассказала замглавы местной райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.

«Обычно, каждый старался ехать на Хыдырлез в Бахчисарай, в Крым. А теперь приглашаем соотечественников к нам. В Геническом районе этот крымскотатарский праздник и раньше отмечали, но, может, не так масштабно, как планируем в этом году», – сказала она.

По ее словам, празднование состоится селе Счастливцево на Арабатской стрелке.

В детском развлекательном парке Счастливцево в 13.00 начнутся праздничные мероприятия, соревнования по крымскотатарской борьбе куреш, будут угощения, а в 16.00 – стартует концерт крымскотатарских коллективов.

«Огромнейшее мероприятие будет проходить в селе Счастливцево, прямо в новом детском парке, пройдут детские мероприятия, будет и плов и шурпа, затем начнется юбилейный концерт. Мы приглашаем не только крымских татар, но и всех жителей района – мы живем уже 50 лет здесь вместе, так давайте праздновать Хыдырлез вместе», – призвала Бекирова.

Она также уточнила, что местные власти планируют помочь организовать транспорт, чтобы желающие могли добраться к месту празднования из населенных пунктов, где компактно проживают крымские татары.

Раннее сообщалось, что российские власти аннексированного Крыма организовывают в мае гуляния по случаю крымскотатарского праздника Хыдырлез. По словам активистов, российские власти полуострова планируют массово свозить на них работников бюджетных учреждений и религиозных деятелей.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».