Суд отклонил ряд апелляционных жалоб в бахчисарайском «деле Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционных жалоб, касательно назначения меры пресечения, фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Об этом 25 апреля в видеообращении сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Судья отклонил все апелляционные жалобы, которые подавали сами ребята и их адвокаты. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. На вопрос почему так, судья отказалась пояснить, единственное – прочитала постановление от 24 апреля. Однако на руках адвокатов по назначению были постановления от 25 апреля, там было написано, что заседание будет в открытом режиме», – сообщил адвокат.

Таким образом предыдущее постановление остается в силе.

9 апреля суд в Крыму продлил на месяц срок ареста фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир».

12 мая прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».