Семьи украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко, которых удерживают на территории аннексированного Крыма и соседней России, нуждаются в поддержке со стороны украинского общества. Об этом сказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 25 апреля на встрече журналистов, которые пострадали при выполнении своих обязанностей и министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Сергей Томиленко призвал к конкретным шагам в оказании помощи украинским журналистам, против которых в России возбудили уголовные дела.

«Николай Семена – не символ, а живой человек, который имеет семью… Объективно есть много как бытовых вещей, так и потребность во внимании, и к материальной поддержке семей, которые остались без кормильца. Спекуляции на эту тему я считаю недопустимыми», – сказал Томиленко.

Министр информационной политики Юрий Стець отметил необходимость оказания всесторонней поддержки украинским журналистам, в том числе тем, против которых в России выдвинуты обвинения.

На встрече глава НСЖУ представил специальный выпуск журнала «Жертвы безнаказанности», в котором собраны истории десятков журналистов, пострадавших при выполнении своих профессиональных обязанностей.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.