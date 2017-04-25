После советника по Крыму, в Мининформе появится советник по безопасности журналистов – Стець

Министр информационной политики Украины Юрий Стець анонсировал появление в министерстве советника по вопросам безопасности журналистов. Об этом Стець сообщил 25 апреля в Киеве на встрече с журналистами, которые пострадали при выполнении своих обязанностей, организованной Национальным союзом журналистов Украины.

При этом Юрий Стець привел в пример советника министра по вопросам аннексированного Крыма.

«Когда мы начали заниматься вопросом Крыма, я сказал, что мне нужен советник, которого мне назначат люди, которые непосредственно занимаются темой Крыма – общественные организации, Меджлис, крымские журналисты, которые были вынуждены выехать с полуострова. То есть, человек, который из этой среды, который будет, используя меня как админресурс, влиять на ситуацию. Итогом нашего «круглого стола» я вижу следующее: я хочу, чтобы у меня появился советник по защите журналистов», – отметил Юрий Стець.

Он отметил, что кандидатуру будут подбирать с учетом мнения Национального союза журналистов Украины и других независимых журналистских организаций.

При этом Юрий Стець не озвучил сроки, в которые планируется вступление в должность нового советника главы украинского Мининформа.

В рамках встречи 25 апреля в Киеве глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко представил специальный выпуск журнала «Жертвы безнаказанности», в котором собраны истории десятков украинских журналистов, пострадавших при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Сергей Томиленко подчеркнул, что на данный момент не удалось найти достаточное количество положительных примеров, когда преступления против журналистов были бы расследованы, и виновные понесли бы заслуженное наказание.

Министр информационной политики Юрий Стець отметил, что диалог между журналистами и министерством назрел давно, и отметил необходимость объективного расследования всех случаев нападения на журналистов или препятствованию их деятельности.