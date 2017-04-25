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После советника по Крыму, в Мининформе появится советник по безопасности журналистов – Стець

Министр информационной политики Украины Юрий Стець

Министр информационной политики Украины Юрий Стець анонсировал появление в министерстве советника по вопросам безопасности журналистов. Об этом Стець сообщил 25 апреля в Киеве на встрече с журналистами, которые пострадали при выполнении своих обязанностей, организованной Национальным союзом журналистов Украины.

При этом Юрий Стець привел в пример советника министра по вопросам аннексированного Крыма.

«Когда мы начали заниматься вопросом Крыма, я сказал, что мне нужен советник, которого мне назначат люди, которые непосредственно занимаются темой Крыма – общественные организации, Меджлис, крымские журналисты, которые были вынуждены выехать с полуострова. То есть, человек, который из этой среды, который будет, используя меня как админресурс, влиять на ситуацию. Итогом нашего «круглого стола» я вижу следующее: я хочу, чтобы у меня появился советник по защите журналистов», – отметил Юрий Стець.

Он отметил, что кандидатуру будут подбирать с учетом мнения Национального союза журналистов Украины и других независимых журналистских организаций.

При этом Юрий Стець не озвучил сроки, в которые планируется вступление в должность нового советника главы украинского Мининформа.

В рамках встречи 25 апреля в Киеве глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко представил специальный выпуск журнала «Жертвы безнаказанности», в котором собраны истории десятков украинских журналистов, пострадавших при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Журнал «Жертвы безнаказанности», представленный НСЖУ 25 апреля 2017 года в Киеве

Журнал «Жертвы безнаказанности», представленный НСЖУ 25 апреля 2017 года в Киеве

Сергей Томиленко подчеркнул, что на данный момент не удалось найти достаточное количество положительных примеров, когда преступления против журналистов были бы расследованы, и виновные понесли бы заслуженное наказание.

Министр информационной политики Юрий Стець отметил, что диалог между журналистами и министерством назрел давно, и отметил необходимость объективного расследования всех случаев нападения на журналистов или препятствованию их деятельности.

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