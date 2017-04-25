В ООН будут говорить об изменении отношения к крымским татарам – Джеппар

В рамках 21 сессии Генеральной Ассамблеи ООН представители от Украины намерены рассказать об изменениях по отношению к крымским татарам и защите их прав. Об этом в Фейсбуке сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Началось высокое мероприятие с целью празднования десятой годовщины Декларации ООН по правам коренных народов. Украина седьмая в списке выступающих», – сообщила Джеппар.

​В рамках постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке 24 апреля прошло мероприятие, посвященное аннексированному Крыму и крымским татарам.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».