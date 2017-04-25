Новые дома для переселенцев с Цементной слободки в Керчи начали разрушаться – СМИ

В Керчи начали разрушаться новые дома, которые российские власти Крыма построили для переселенцев с Цементной слободки, где ведется строительство Керченского моста. Как сообщают местные СМИ, прошедшие дожди привели к значительному оседанию почвы на территории дома и непосредственно под ним.

В результате в фундаменте дома появилась большая трещина, местами провалились выложенные плиткой дорожки, сообщает сайт «Керчь – мой город».

О реакции подконтрольных Кремлю местных властей пока не сообщается.

30 марта глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов приехал в Керчь, чтобы проконтролировать процесс заселения в новые дома переселенцев с Цементной слободки. При этом Аксенов похвалил качество работы строителей, отметив, что, по его мнению, «именно таким и должно быть типовое строительство на территории Крыма – дома высотой от 3 до 5 этажей».

По информации чиновников, 83 семьи – участники программы расселения из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив, получили ключи от квартир.

По данным пресс-службы подконтрольного Кремлю Минстроя аннексированного Крыма, два трехэтажных жилых дома рассчитаны на 88 квартир. Один из них общей площадью 2782,59 кв.м. рассчитан на 46 квартир и состоит из 6 однокомнатных, 22 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Второй жилой дом общей площадью 2329,2 кв.м. на 42 квартиры состоит из 9 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 9 трехкомнатных квартир.

Жители Керчи, проживающие в районе Цементной слободки, ранее заявляли, что готовы переселиться ради строительства Керченского моста, но только в «качественные и равноценные квартиры».