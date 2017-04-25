В Крыму у местных жителей изымут 171 земельный участок, все они расположены на территории, где планируется строительство трассы «Таврида». Об этом сообщила 25 апреля глава подконтрольного Кремлю министерства имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина в ходе заседания крымского правительства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для строительства автомобильной дороги «Таврида» крымское правительство согласовало изъятие 107 земельных участков, находящихся на территории Скалистовского, Почтовского, Ароматненского, Железнодорожненского сел, а также сел Приятное Свидание, Глубокий Яр и в Бахчисарае. Также с этой целью будут изъяты 5 земельных участков, расположенных на территории Феодосии. Кроме этого, согласовано изъятие 51 земельного участка, находящиеся на территории Ленинского района.

«Владельцы земель, указанные в перечне земельных участков подлежащих изъятию, в полной мере получат компенсацию путем их выкупа или предоставления равнозначного земельного участка с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества», – утверждает Анюхина.

Ранее в подконтрольном России Минимущества Крыма заявляли, что сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения.

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утверждает, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда».