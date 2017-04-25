Прокуратура АРК расследует участие иностранцев в «Ялтинском экономическом форуме»

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает об открытии уголовного производства по факту противоправного пребывания иностранных участников «Ялтинского экономического форума» в Крыму. Как сообщает 25 апреля пресс-служба ведомства, осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

«Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года участвовали в так называемом «III Международном экономическом форуме», который проходил в Ялте», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что указанные лица «способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного «референдума» по отделению АР Крым от Украины и вхождению ее в состав Российской Федерации».

Прокуратура также готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в форуме и нарушили законодательство Украины, отметили в украинском надзорном ведомстве.

В Прокуратуре АРК также сообщили, что позднее будет дана оценка финансированию указанного форума, а именно причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.