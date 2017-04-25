Давку спровоцировали пророссийские митингующие – свидетельства в суде по «делу Чийгоза»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в рамках уголовного дела в отношении замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 25 апреля допросил трех свидетелей защиты, которые рассказали, что давку возле Верховного совета Автономной Республики Крым 26 февраля 2014 года спровоцировали пророссийские митингующие.

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Все трое свидетелей подтвердили, что давка началась после того как ушли сотрудники милиции. То есть когда охрану общественного порядка никто не обеспечивал, и она была спровоцирована действиями пророссийских митингующих, которые фактически начали первыми выдавливать проукраинских митингующих», – сказал Полозов.

По словам адвоката, очередные свидетели вновь подтвердили, что Ахтем Чийгоз не совершал противоправных действий, а «наоборот говорили, что он успокаивал людей».

Следующее заседание по «делу Чийгоза» состоится в среду, 26 апреля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.