Россия в Крыму создаст картинку обучения на украинском языке – крымская активистка

Активист Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова считает, что образование на украинском языке в аннексированном Крыму Россия может организовать лишь формально, чтобы показать картину для международного сообщества. Об этом активистка рассказала в эфире Радио Крым.Реалии.

«Например, была принята программа изучения украинского языка – до сих пор в школах было преподавание без этой программы, а тут ее приняли. Эта информация месяц-два была опубликована на сайте Минобразования Крыма. Это пример того, что формально будет что-то делаться и может показательно будет расширено количество классов, будут предприниматься какие-то мероприятия для того, чтобы сделать картинку», – сказала Попова.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Несмотря на то, что в российской конституции Крыма прописано, что на полуострове три государственных языка – русский, крымскотатарский и украинский, в крымских школах почти исчезли украинские классы. Их количество с 2013 года сократилось в 31 раз. А численность учеников, получающих образование на украинском языке, упала в 36 раз. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы от 21 апреля.

На данный момент на украинском языке в Крыму обучается около одной десятой процента от всего количества учеников. Об этом 2 марта сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

На весь полуостров после аннексии осталась только одна украиноязычная школа – № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников, сообщила Гончарова.

На момент аннексии 14 крымских школ преподавали на крымскотатарском языке, еще 7 – на украинском. Сейчас изучать язык можно лишь по специальному заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения.