На Керченской переправе открыли накопительную площадку на 300 авто

Для легковых автомобилей на Керченской паромной переправе организована новая накопительная площадка вместимостью 300 мест. По мнению российского главы Крыма Сергея Аксенова, который прибыл на место 25 апреля, работникам переправы удалось учесть «нюансы и недоработки прошлого года».

При этом, Аксенов отметил завышение цен в торговых павильонах на территории переправы.

«Цены здесь должны быть на уровне городских. Возможно, с учетом логистики будет небольшая разница, но не в 2-3 раза дороже, как это было ранее», – цитирует российского главу Крыма его пресс-служба.

В ООО «Морская дирекция» прогнозируют рост пассажиропотока, генеральный директор предприятия отметил необходимость увеличения частоты паромов.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.