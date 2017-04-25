В школах Феодосии увольняют медработников – нет возможности платить зарплаты – Минобразования Крыма

Руководители школ в Феодосии вынуждены с 20 апреля сокращать штатных медицинских работников в связи с отсутствием финансирования на заработные платы. Такую информацию на заседании комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов подконтрольного Кремлю парламента Крыма представило российское Министерство образования, науки и молодежи Крыма.

Депутаты призвали представителей нынешнего министерства здравоохранения не допустить прекращения медицинского обслуживания в школах и разработать механизм решения проблем.

По итогам обсуждения Комитет рекомендовал российскому министерству финансов Крыма при корректировке бюджета на 2017 год предусмотреть возможность выделения 287 миллионов 670 тысяч рублей на материально-техническое обеспечение и оснащение медицинских кабинетов в школах и детсадах полуострова.

В начале февраля 2017 года в Крыму заявили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Причиной острого дефицита медицинских кадров аннексированном Крыму называют низкую оплату труда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».