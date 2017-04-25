Крымчане боятся требовать обучения на украинском языке – правозащитник

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма «лукавят», сообщая о количестве желающих обучаться на украинском языке – цифра существенно занижена, люди боятся требовать соблюдения прав. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии озвучил член Крымской правозащитной группы Александр Седов.

«Дело в том, что количество заявлений, которые подаются желающими обучаться на украинском языке невелико, но это связано не с тем, что люди не хотят обучаться, а с тем, что люди боятся проявлять свою украинскую идентичность на оккупированной территории. Далеко не каждый готов смело написать заявление, отстаивать свою позицию, когда ему постоянно на родительских собраниях говорят: пишите какие угодно заявления, но не указывайте, что вы желаете обучаться на украинском и крымскотатарском языках», – сказал Седов.

Аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько в свою очередь дополнил: украинский язык в аннексированном Крыму приобрел статус «языка сопротивления».

«На сегодняшний день украинский язык – это язык сопротивления. Язык, на котором общаются люди, которые считают себя украинцами. Существует огромный прессинг, который иногда даже не скрывается. Вспомните ситуацию с тем, как был избит велосипедист за то, что у него просто был флажочек, а что же происходит при общении на украинском языке? Если опуститься в интернет, то получаешь моментальный бан, если пишешь на украинском языке», – подчеркнул Охредько.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Несмотря на то, что в российской конституции Крыма прописано, что на полуострове три государственных языка – русский, крымскотатарский и украинский, в крымских школах почти исчезли украинские классы. Их количество с 2013 года сократилось в 31 раз. А численность учеников, получающих образование на украинском языке, упала в 36 раз. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы от 21 апреля.

На данный момент на украинском языке в Крыму обучается около одной десятой процента от всего количества учеников. Об этом 2 марта сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

На весь полуостров после аннексии осталась только одна украиноязычная школа – № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников, сообщила Гончарова.

На момент аннексии 14 крымских школ преподавали на крымскотатарском языке, еще 7 – на украинском. Сейчас изучать язык можно лишь по специальному заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения.