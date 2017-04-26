В Нью-Йорке 25 апреля крымского режиссера, политзаключенного в России Олега Сенцова заочно наградили премией американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит «Свобода писать». Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Фейсбуке.

«Сегодня в г. Нью-Йорк проходит церемония награждения ПЕН-клуба Америки и Эдвина Барби «Свобода писать» украинского режиссера Олега Сенцова, который был незаконно осужден сроком на 20 лет в России. Эта премия – признание преданности Олега Сенцова свободе самовыражения, особенно праву на инакомыслие, несмотря на пребывание в заключении и злоупотребления властей по отношению к нему. ПЕН-клуб призывает власти России немедленно освободить Олега Сенцова», – сказано в сообщении.

От имени Олега Сенцова премию получила его двоюродная сестра Наталья Каплан. Видео момента вручения награды опубликовал в Фейсбуке народный депутат Украины Мустафа Найем. В своем выступлении Наталья Каплан поблагодарила ПЕН-центр за награду и напомнила о судьбе других украинцев, удерживаемых в России.

«Мы не должны забывать о нем. И мы не должны терять надежду. То, что ПЕН Америка и все вы сделали сегодня ночью, очень важно. Но Олег –один из 44 украинцев, которые находятся в заключении в России сегодня… И он просит, чтобы, когда вы говорите о нем, вы не забывали о других», – сказала сестра режиссера.

Американский ПЕН-центр в конце марта присудил крымскому режиссеру, политзаключенному в России Олегу Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит «Свобода писать».

27 из 40 победителей конкурса «Свобода писать» были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Ежегодную награду Барбары Голдсмит американского ПЕН-центра вручают узникам совести, которые оказались в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.