В Керчи бунтуют рабочие завода, который ранее связывали с Ахметовым

В Керчи на акцию протеста 26 апреля вышли работники бывшего завода имени Войкова, который ранее связывали с именем украинского олигарха Рината Ахметова. Как сообщают местные СМИ, рабочие завода, который крымские власти намеревались подвергнуть процедуре принудительного выкупа, утверждают, что несколько месяцев не получают зарплату.

Около 100 человек собрались у проходной завода и требуют, чтобы к ним вышел директор предприятия Сергей Кураж, сообщает сайт «Керчь.ФМ».

«Если в течение 10 дней им не выплатят зарплату, они перероют трассу на переправу. На месте работают сотрудники ГИБДД и полиция», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что накануне митинга рабочим угрожали задержаниями, если они выйдут на несанкционированный митинг.

По словам рабочих, завод не работает с начала марта, когда руководство предприятия лишили доступа на территорию.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», персонал завода угрожает перекрыть дорогу на Керченскую паромную переправу, если руководство предприятия не начнет с ними диалог.

«На различных совещаниях нам доводится противоречивая информация о дальнейшей занятости, об оплате труда и времени простоя. То сказали, что оплатят 2/3, теперь говорят – нет. С того предприятия, откуда мы были уволены, – КМК Краснодарского филиала, – мы не получили ни расчеток, ни зарплаты», – цитирует издание заводчан.

На сайте подконтрольного Кремлю министерства промышленности Крыма не сообщается о задолженности по зарплате на этих керченских предприятиях.

7 марта 2017 года керченские СМИ сообщили со ссылкой на руководителя профсоюзной организации Геннадия Возияна, что вместо двух бывших украинских предприятий, созданных на базе завода им. Войкова – «Краснодарский металлургический комплекс» и «Краснодарская стрелочная компания», путем принудительного выкупа создадут крымское госпредприятие «Керченский металлургический завод».

ООО «Керченский стрелочный завод», работавший на территории завода им. Войкова в Керчи, по данным СМИ, находился в собственности украинской компании «Укртранслизинг» (глава правления – народный депутат Украины шестого созыва Сергей Васютин), владельцем 49,96% акций которой является крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс», входящая в финансово-промышленную группу «СКМ» украинского бизнесмена Рината Ахметова. Предприятие, зарегистрированное как отдельная структура в 2002 году (после банкротства Керченского металлургического комбината им. Войкова), специализируется на выпуске чугунного и стального литья, стрелочных переводов и запчастей к ним. «КСЗ» являлся главным поставщиком продукции для «Укрзалізниці».

ООО «Керченский металлургического комплекс» в украинском правовом поле действует и сейчас. Его руководство утверждает, что деятельности в Керчи предприятие не ведет, а имущественный комплекс на полуострове еще в 2014 году был сдан в аренду.