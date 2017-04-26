Заключенный в Крыму Лугин совершил попытку суицида из-за планов этапировать его в Россию – родные

В аннексированном Крыму гражданин Украины, экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывает наказание в СИЗО Симферополя, предпринял попытку суицида при попытке этапировать его в Россию. Об этом 26 апреля сообщила жена заключенного Ирина Лугина в комментарии Крым.Реалии.

«Сегодня его пытались этапировать на материковую часть России. Знаю то, что он вскрыл вены, и его не этапировали. Не знаю вызвали ему скорую помощь или нет, но за пределы СИЗО (Симферопольского – КР) его не вывезли», – рассказала она.

Крым.Реалии пытается связаться с российским адвокатом Лугина Валерием Мангупли.

Информации со стороны российских правоохранительных органов в аннексированном Крыму пока отсутствует.

Гражданин Украины, экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывает наказание в СИЗО Симферополя, с понедельника, 24 апреля, объявил сухую голодовку.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отправил письмо российскому омбудсмену для того, чтобы «разобраться» с ситуацией, которая сложилась с голодающим заключенным Андреем Лугиным в аннексированном Крыму.

Лугин был осужден в 2010 году и приговорен к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи в 90 годах. В обнародованном обращении Андрей Лугин заявляет, что в течение последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.

Заявления с уведомлением о начале голодовки он направил президенту России, подконтрольному России прокурору Крыма и прокурору России, начальнику крымского управления подконтрольной России Федеральной службы исполнения наказаний, крымскому и российскому омбудсменам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».