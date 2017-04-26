В Крыму в четверг внепланово проверят системы оповещения

В аннексированном Крыму в четверг, 27 апреля, проведут внеплановую проверку системы оповещения населения с включением сирен. Об этом 26 апреля сообщают на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«27 апреля 2017 года в 10:00, 13:00 и 15:00 в Республике Крым будет проведена внеплановая комплексная проверка системы оповещения населения с включением сирен. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым призывает крымчан соблюдать спокойствие», – сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».