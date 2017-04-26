В аннексированном Крыму гражданина Украины, экс-депутата Керченского горсовета Андрея Лугина госпитализировали в одну из клиник Симферополя после попытки суицида, он находится в тяжелом состоянии. Об этом 26 апреля сообщила жена заключенного Ирина Лугина в комментарии Крым.Реалии.

«Состоялась операция, которая шла до двух часов. Сейчас его перевели в реанимацию. Его состояния крайне тяжелое и угроза его жизни существует. Пока он сам не дышит, и он находится без сознания», – рассказала Лугина.

По словам супруги Лугина, у него кроме вен было перерезано горло.

Российский адвокат Лугина Валерий Мангупли в комментарии Крым.Реалии сообщил, что его подзащитному была оказана первая помощь.

«Этап Андрея, который планировался, не состоялся. В ближайшие хотя бы две недели он должен находится здесь. Другого этапа просто не будет. Ему оказана первая медицинская помощь с последующей госпитализацией», – сказал он

Ранее сообщалось, что 26 апреля экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывает наказание в СИЗО Симферополя, предпринял попытку суицида при попытке этапировать его в Россию. В понедельник, 24 апреля, он объявил сухую голодовку.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отправил письмо российскому омбудсмену для того, чтобы «разобраться» с ситуацией, которая сложилась с голодающим заключенным Андреем Лугиным в аннексированном Крыму.

Лугин был осужден в 2010 году и приговорен к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи в 90 годах. В обнародованном обращении Андрей Лугин заявляет, что в течение последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.

Заявления с уведомлением о начале голодовки он направил президенту России, подконтрольному России прокурору Крыма и прокурору России, начальнику крымского управления подконтрольной России Федеральной службы исполнения наказаний, крымскому и российскому омбудсменам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».