Очевидцы сообщают о рейде силовиков и задержаниях на радиорынке в Симферополе

Российские силовики проводят рейд на радиорынке в районе Центрального рынка Симферополя. Территорию оцепили, у торговцев проверяют документы, есть один задержанный. Об этом в Фейсбуке написала крымский адвокат Ленура Енгулатова.

По ее информации, сотрудники полиции ОВД «Железнодорожный» Симферополя проводят рейд среди предпринимателей, которые торгуют телефонной техникой (смартфоны, айфоны и т. д.) с целью изъятия телефонов, которые «не прошли обязательную регистрацию товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации».

«По информации очевидцев, правоохранители оцепили территорию рынка по периметру, осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность только по паспорту Российской Федерации. Иные документы, как-то водительские удостоверения, пенсионное удостоверение, не принимаются во внимание. Неустановленное лицо, предъявившее паспорт Украины, было задержано полицией и направлено в ОВД. У предпринимателей, имеющих все необходимые документы с сертификатами, также изымается товар», – написала Енгулатова.

Информации на сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма по этому поводу пока нет.

Ранее 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили Центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».