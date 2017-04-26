Для украинских пограничников, несущих службу на админгранице с аннексированным Крымом, 25 апреля выступил оперный певец, заслуженный деятель культуры и искусств Украины, лауреат международных конкурсов Николай Сикора. Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов.

«Замечательное выступление надолго запомнится защитникам админграницы. Известный тенор Николай Сикора вместе со своей женой Еленой Слюсаренко исполнил украинские народные и патриотические песни, поднимая бойцовский дух и настроение пограничников», – отметил он.

По словам Ивана Шевцова, в завершение мероприятия супруги вместе с военнослужащими исполнили государственный гимн Украины. В память о встрече певец передал в музей отряда диски с украинской фольклорной музыкой и сборники песен.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».