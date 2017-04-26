Сущенко продлили арест до конца июня – Фейгин

Лефортовский районный суд Москвы продлил на два месяца арест задержанному украинскому журналисту Роману Сущенко, написал в Фейсбуке его адвокат Марк Фейгин.

По словам Фейгина, он подал жалобу на решение суда.

25 января Лефортовский райсуд продлил срок содержания Сущенко под стражей до 30 апреля. 14 февраля Мосгорсуд признал это решение законным.

Федеральная служба безопасности России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.