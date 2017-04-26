Жители Севастополя протестуют против сноса домов в частном секторе

В Севастополе инициативные группы граждан начали борьбу с планами чиновников по сносу индивидуальных домов в кварталах частного сектора ради строительства многоэтажных зданий на этих территориях.

Об этом идет речь в листовках, которые активисты распространили в частном секторе возле рынка «Чайка» и районе Куликового поля, расположенном между проспектом генерала Острякова и железнодорожным вокзалом Севастополя.

В листовках говорится о том, что севастопольские чиновники в генеральном плане города планируют изменить вид целевого назначения земли для данных микрорайонов – вместо индивидуального строительства сделать зону многоквартирной застройки.

Как доказательство приводится ссылка на страницу генплана Севастополя на сайте российского правительства города, где эти микрорайоны уже раскрашены в цвет зоны многоквартирной застройки.

Инициативные группы призывают в листовках местных жителей принять активное участие в публичных слушаниях по данному вопросу, которые состоятся 12 мая с 18:00 до 21:00 в Севастопольском центре культуры и искусств (улица Ленина, 25), и документально оформить свои возражения против изменения целевого назначения земли в своем районе.

Активисты также призывают граждан проводить митинги и сходы, направлять свои письменные возражения в Департамент градостроительства и архитектуры российского правительства Севастополя.

В комментариях по данному поводу на севастопольском сайте «Форпост» читатели пишут о том, что российские чиновники Севастополя действуют в интересах ведущих застройщиков города – бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева и генерального директора ООО «ИнтерСтрой» Евгения Кабанова.

Ранее сообщалось, что власти российской столицы Москвы планируют снос множества 5-этажных жилых домов, построенных в советские времена, для того, чтобы на этой территории построить высотные здания. В Москве идут акции протеста против сноса 5-этажек.