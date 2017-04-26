На майские праздники в Крыму задействуют 3 тысячи правоохранителей

В аннексированном Крыму на майские праздники для обеспечения общественного порядка будут задействованы 3 тысячи подконтрольных Кремлю сотрудников правоохранительных органов, общественных организаций и военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает подконтрольный Москве вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, недопущения террористических актов, экстремистских и несанкционированных протестных акций, групповых нарушений общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий МВД по Республике Крым будут приняты меры оперативно-профилактического характера», – цитирует Михайличенко «РИА Крым».

По его словам, все места проведения массовых мероприятий обследуют взрывотехнические службы с применением спецсредств.

Ранее сообщалось, что на майские праздники в Ялту прибудут дополнительные силы полиции и формирования казаков для патрулирования города.

В Крыму с 29 апреля по 2 мая запланированы культурно-массовые, познавательные и спортивные мероприятия для туристов. В рамках подготовки к туристическому сезону запущен промо-сайт «Майскиевкрыму», на котором опубликована праздничная программа, а также информация о турах и развлекательных программах крымских отелей.