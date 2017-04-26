В Севастополе 9 мая пройдет массовый танец «За Победу танцуй до победного!»

В Севастополе 9 мая пройдет общегородское мероприятие «За Победу танцуй до победного!». В рамках этой акции местные жители будут танцевать на набережной города, сообщают организаторы.

«Организаторы и участники Севастопольского офицерского бала вместе с жителями и гостями Севастополя выйдут на набережную Приморского бульвара, чтобы прославить танцем, как символом мира и жизни, подвиг героев Великой отечественной войны. Второй бальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!» – это способ передать благодарность героям, защищавшим наше Отечество. Нам хочется, чтобы в памяти людей не стиралось: наша мирная жизнь, наполненная мечтами, – их заслуга», – говорится в сообщении.

По словам организаторов, это будет второе подобное мероприятие, проведенное в Севастополе, первый массовый танец состоялся в 2016 году.

Отмечается, что 6 мая состоится репетиция этого мероприятия.

В социальных сетях севастопольцев приглашают оставлять заявки на участие в танцевальной акции.

Ранее на главной площади и центральных улицах аннексированной Ялты активисты развернули деятельность в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Символические ленты раздавали жителям и гостям города.

В Феодосии ко Дню Победы проведут автопробег «Серебряная стрела». На Привокзальной площади состоится митинг, во время которого участникам автопробега будет передана капсула с землей с мест боев в Феодосии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».