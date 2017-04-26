В США рекомендуют признать Россию нарушителем свободы вероисповедания

Комиссия США по международной религиозной свободе рекомендует признать Россию «страной, вызывающей особую обеспокоенность», введя ее в группу крупнейших мировых нарушителей. Об этом говорится в ежегодном отчете комиссии, опубликованном 26 апреля.

Это первый раз, когда эта комиссия предлагает признать Россию «страной, вызывающей особую обеспокоенность» наряду с 15 другими странами.

В комиссии считают Россию уникальной среди проанализированных стран, отмечая, что она «не только продолжает усиливать репрессии в отношении свободы вероисповедания», но и «распространяет свою репрессивную политику на территории соседних государств».

В отчете также критикуется принятый в 2016 году в России закон, который криминализирует «все частные религиозные высказывания, не санкционированные государством». Комиссия США по международной религиозной свободе отмечает, что в этом месяце Верховный суд России запретил деятельность «Свидетелей Иеговы».

Комиссия также рекомендует признать «страной, вызывающей особую обеспокоенность» Пакистан, как это рекомендовали в прошлом году. Но тогдашний госсекретарь США Джон Керри отверг эту рекомендацию.

В США сейчас признали 10 стран крупнейшими мировыми нарушителями свободы вероисповедания – Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Саудовскую Аравию, Судан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Сейчас Комиссия США по международной религиозной свободе рекомендует внести туда еще Россию, Пакистан, Центрально-Африканскую Республику, Нигерию, Сирию и Вьетнам.

Председатель комиссии Томас Рисе отметил в нынешнем ежегодном отчете, что ситуация со свободой вероисповедания в мире ухудшилась.

Верховный суд России 20 апреля признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Также суд конфисковал имущество религиозной организации.

Иск Министерства юстиции России к религиозной организации был подан в Верховный суд 15 марта. В конце марта Минюст приостановил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» на территории России. Замоскворецкий суд Москвы проверит законность решения Минюста по иску религиозной организации.

Представители организации заявили, что запрет деятельности центра «Свидетелей Иеговы» может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы.

В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а прокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.