Минимущества Крыма: на полуострове выявили более 3 тысяч самостроев

В Крыму, по состоянию на 26 апреля, выявлено 3220 самовольно возведенных построек в городах и районах полуострова. Об этом сообщил заместитель главы подконтрольного Кремлю Министерства имущественных и земельных отношений Крыма Валерий Драч.

По его словам, наибольшее количество самостроев выявлено в Нижнегорском районе – 796, Судаке – 612, Ялте – 406, Симферополе – 247, а также в Советском и Раздольненском районах – 196 и 147 построек соответственно.

«Если такие постройки не будут проинвентаризированы и внесены в реестр, граждане не смогут реализовать свое право на оформление земельных участков с расположенными на них самовольными постройками для дальнейшего признания их жилыми домами», – сказал Валерий Драч.

В ведомстве отметили, что поскольку инвентаризация проводится в отношении самовольно построенных физическими лицами объектов строительства, а именно жилых домов, министерство направило в адрес администраций методические рекомендации.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российские законы в части уголовной ответственности за самострои. Он также отметил, что необходимо увеличить арендную плату в рамках борьбы с незаконными постройками.