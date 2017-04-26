Украинские военные проведут учения рядом с Крымом

В пятницу, 28 апреля, украинские военные проведут учения в Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом. Об этом Крым.Реалии рассказал пресс-офицер оперативного командования «Юг» Вооруженных Сил Украины Игорь Бирюков.

«Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш, и преодоление водных преград», – пояснил он.

По словам Бирюкова, данные учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.

Кроме того, в оперативном командовании «Юг» ВСУ проинформировали, что утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области отдельной мотопехотной бригадой, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.

В пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины подтвердили, что проведение учений в регионе на работу КПВВ на административной границе с Крымом не повлияют.

21 апреля возле границы с аннексированным Крымом СБУ и украинские пограничники провели антитеррористические учения. Совместную учебную операцию провели управление СБУ в Херсонской области, бойцы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, сотрудники полиции, ГСЧС, государственной пенитенциарной службы, Херсонской облгосадминистрации, органов местного самоуправления.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».