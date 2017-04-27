Россия посягает на свободу вероисповедания – правительственная комиссия США

Комиссия США по международной религиозной свободе рекомендовала определить Россию «страной, вызывающей особую обеспокоенность» в вопросе обеспечения свободы вероисповедания. В обнародованном 26 апреля ежегодном докладе комиссия впервые включила Россию в число таких стран, наряду с 15 другими государствами.

Специалисты назвали Россию уникальной среди стран с религиозной несвободой, поскольку только она «расширила свою репрессивную политику на территорию соседнего государства». Таким образом авторы доклада указали на незаконную аннексию Москвой украинского Крыма.

В докладе также указано, что принятый в 2016 году закон «фактически криминализирует все частные религиозные речи, не санкционированные государством». Комиссия США по международной религиозной свободе также вспоминает, что Верховный суд России в начале этого месяца постановил объявить вне закона религиозную организацию Свидетелей Иеговы.

В список «стран, вызывающих особую обеспокоенность» аналитики, как и в прошлом году, рекомендуют включить Пакистан. В 2016 году тогдашний госсекретарь Джон Керри отверг эту рекомендацию. Сейчас есть 10 стран, которых США официально считают злостными нарушителями религиозной свободы. Это Бирма (она же Мьянма), Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Судан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.