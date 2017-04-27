Большинство крымских пляжей не готовы к открытию курортного сезона – российское правительство

Только четверть из 428 крымских пляжей подготовлены к курортному сезону. Об этом заместитель председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Лариса Опанасюк, курирующая туризм, рассказала 26 апреля на профильном совещании с нынешними главами городов и районов, сообщает «Крыминформ».

«До 1 мая осталось совсем немного, но можно сказать, что из 428 пляжей только 109 подготовлены к курортному сезону», – сказала Опанасюк.

В свою очередь, назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал навести порядок на пляжах полуострова.

В начале апреля крымский главк МЧС сообщил, что менее четверти крымских пляжей очищены от опасных предметов на дне акватории. Крымские спасатели провели очистку дна 63 пляжей полуострова, всего в Крыму отмечено 367 официальных мест для отдыха на побережье.

Российские власти в Крыму анонсировали открытие курортного сезона к 1 мая.