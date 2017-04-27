Покупателей в Крыму интересует «бюджетное жилье» – крымский риелтор

Покупатели недвижимости в Крыму предпочитают «бюджетное жилье», за три года аннексии Крыма Россией клиенты местных агентств перестали интересоваться дорогой недвижимостью. Таким наблюдением в утреннем эфире Радио Крым.Реалии поделилась директор севастопольского агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

«Покупают квартиры недорогие. Если в начале, пару лет назад, люди позволяли себе покупать недвижимость за 150-200 тысяч долларов, то сейчас это бюджетные покупки – 30, 40, 50 тысяч долларов. Такие покупатели у нас были этой зимой. «Качество покупателей» ухудшилось», – сказала Массальская.

Согласно исследованию российского сайта domofond.ru, средняя цена на однокомнатную квартиру в Симферополе составляет 2,4 млн рублей (38 тысяч долларов), в Севастополе – 3,1 млн рублей (50 тысяч долларов), Ялте – 4,9 млн рублей (78 тысяч долларов).

Сайт также приводит динамику цен с июня 2014 по октябрь 2016 года: подъем цен в 2014 и резкий спад в середине 2015 года, который держится и по сегодняшний день.

Украина не признает документы, выданные на территории аннексированного Крыма, поэтому украинские риелторы советуют гражданам проводить сделки по продаже недвижимости на материковой части Украины.