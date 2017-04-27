Умер бывший политик и крымский бизнесмен Лев Миримский

На 58-м году жизни скончался экс-депутат крымского парламента, бывший народный депутат Украины, бизнесмен Лев Миримский. Об этом 27 апреля сообщают крымские СМИ со ссылкой на приближенный к семье Миримского источник.

Смерть Миримского Крым.Реалии подтвердил и лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», экс-глава Верховного совета Крыма Леонид Грач.

«После сердечного приступа Лев Миримский умер. Он прилетел в Киев из Дюссельдорфа. В Киеве ему стало плохо и его не смогли госпитализировать в клинику. Хоронить будут в Киеве», – отметил Грач.

В интервью Крым.Реалии в 2015 году Миримский заявлял, что закончил политическую карьеру, но продолжает вести бизнес как в Крыму, так и на материковой Украине. Он также позитивно высказывался о законности крымского «референдума» и деятельности некоторых пророссийских чиновников в Крыму.

«В Крыму прошел референдум, я считаю, что честно. У многих расходятся мнения в его законности, но это вопрос сложный, я бы не хотел лезть в юриспруденцию. На сегодняшний день, как говорят в Украине, «маємо те, що маємо», – отмечал Миримский.

По его словам, после аннексии Крыма Россией он старался быть «мостом дружбы» между Симферополем и Киевом. Политик считал неправильным прекращение поставок на полуостров украинской электроэнергии и воды по Северо-Крымскому каналу.

Лев Миримский был депутатом Верховной Рады Украины II, III, IV и VII созывов. В отличие от нардепов от АРК, которые сложили полномочия после аннексии полуострова Россией – это Борис Дейч, Сергей Брайко, Виталина Дзоз, Елена Нетецкая, Олег Параскив, Юлия Левочкина, Александр Нечаев, Валентина Лютикова, Григорий Груба – Миримский продолжал депутатские полномочия до окончания работы Верховной Рады VII созыва в ноябре 2014 года. На полуострове Лев Миримский считался одним из самых богатых людей.