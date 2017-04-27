Прокуратура АРК открыла уголовное производство из-за работы Рeugeot и «Ашан» в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство в отношении работы представительств французских компаний Рeugeot и «Ашан» в аннексированном Крыму. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение народного депутата Украины Гончаренко Алексея по проверке фактов, изложенных в одном из интернет изданий, о размещении на официальных сайтах дилеров французских компаний, а именно Рeugeot и «Ашан», информации об их представительства на временно оккупированной территории полуострова Крым», – говорится в сообщении.

В ведомстве проводят досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».