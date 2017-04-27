Госпогранслужба: с начала года 230 иностранцев пытались с нарушениями выехать из Крыма

Сначала 2017 года сотрудники Бердянского и Херсонского пограничных отрядов выявили 230 иностранцев, которые пытались перейти админграницу с аннексированным Крымом с нарушениями – пересекли недействительные пункты пропуска. Об этом Крым.Реалии рассказали в пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

В Госпогранслужбе напомнили, что на всех иностранцев, нарушивших порядок въезда/выезда с территорией Крыма, составляют протоколы об административных правонарушениях по статье 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на основании статьи 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».