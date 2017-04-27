Военный корабль России столкнулся с грузовым судном в Черном море

Турецкая береговая охрана сообщает о столкновении российского военного корабля с грузовым судном в Черном море близ Стамбула.

По сообщению СМИ, которые цитируют береговую охрану, российский корабль затонул после столкновения, но всех 78 членов экипажа удалось спасти. Команда другого судна тоже не пострадала.

Турецкий канал NTV сообщил, что столкновение произошло 27 апреля за 40 километров к северо-западу пролива Босфор.

В результате столкновения в российском разведывательном судне «Лиман» образовалась пробоина, сообщило Министерство обороны России, которое цитирует государственное новостное агентство ТАСС.

«Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7», которое перевозило скот и шло под флагом африканского государства Того.

По сообщениям, инцидент произошл в условиях тумана.