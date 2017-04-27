В Одесском аэропорту 24 апреля на территорию Украины не пустили российского актера Кирилла Сафонова, который раньше посещал аннексированный Крым. Об этом 27 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, около 16.00 во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Минска, был идентифицирован гражданин России Кирилл Сафонов.

«Относительно него у пограничников была предварительная информация о том, что он посещал оккупированный полуостров, нарушая законодательство Украины, то есть через те пункты пропуска, которые согласно решению правительства, являются временно закрытыми. Он подтвердил, что в 2015 году посещал оккупированный полуостров именно таким способом. На основании имеющейся информации, его не пропустили на территорию Украины и запрещен въезд в страну сроком на три года», – отметил Слободян.

Раньше Кирилл Сафонов на своей странице в Фейсбуке написал, что ему запретили въезд в Украину.

«Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо», – написал актер.

Украинские пограничники все чаще не пропускают в страну российских деятелей искусства, которые посещали аннексированный Крым.

Ранее российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году.

17 мая в Симферополе анонсируют выступление грузинского и российского певца Сосо Павлиашвили. В открытых источниках нет комментариев певца о его намерении посетить Крым.

Перед этим российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в Крыму.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.