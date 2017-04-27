Крымские власти: «КаZантип должен вернуться на полуостров»

Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий считает, что фестиваль электронной музыки КаZантип «должен вернуться» в Ленинский район аннексированного Крыма. Об этом Стрельбицкий заявил на заседании молодежного дискуссионного клуба.

«В Ленинском районе – наше предложение сделать два кластера, которые могут претендовать на организацию молодежного фестиваля. Тот фестиваль, о котором мы говорим, КаZантип, мне кажется, он может и должен вернуться в Ленинский район», – цитирует Стрельбицкого «РИА Крым».

По его словам, в Ленинском районе есть «интересные» объекты, которые могут заинтересовать молодежь.

«Там есть прекрасные объекты – недостроенная атомная станция, которую можно использовать. Молодежи действительно будет интересно, потому что там широчайшие пляжи, там простор», – считает российский министр.

С 1993 по 2013 год фестиваль электронной музыки КаZантип проводился в Крыму: вначале в Щелкино, а затем – в селе Поповка.

В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 года КаZантип попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти.

Летом 2015 года КаZантип под новым названием «Befooz» был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы воспрепятствовали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, посетители «Befooz» оставались на территории с 31 июля до 16 августа.