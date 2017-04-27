В граничащей с аннексированным Крымом Херсонской области общественный порядок помогают поддерживать 93 шерифа – общественные помощники участковым полицейским. Об этом Крым.Реалии сообщила начальник отдела организации предоставления услуг работодателям Херсонского областного центра занятости Наталья Португальская.

«Зарплата повысилась, и в сравнении с прошлым годом, люди, пребывающие в поиске работы, охотней идут», – сказала она.

По данным представителя центра занятости, из 93 шерифов 33 – участники АТО.

Она добавила, что в данный момент у шерифов заработная плата не меньше минимальной, и кроме зарплаты они получают пособие от Центра занятости.

«Зарплата 3200 гривен с первого января. Плюс пособие в среднем тысячи две, а у участников АТО побольше», – отметила Португальская.

Однако в Геническом районе, где расположен один из КПВВ на админгранице с Крымом, шерифов пока нет.

«В Геническом районе сельские головы приняли решение, что дополнительная сила понадобится с июня месяца, и тогда начнутся только работы по шерифам», – уточнила Наталья Португальская.

В свою очередь, сельский голова Чонгара Галина Коваль подтвердила, что в населенных пунктах, относящихся к ее совету, есть потребность в шерифах. Привлечь людей к такой работе планируют именно в летний период.

По ее словам, шерифы смогут помогать не только участковым, но и поддерживать порядок вблизи админграницы с Крымом.

Ранее сообщалось, что в 2017 году стартовал новый набор шерифов.

Проект «херсонских шерифов» – общественных помощников участковым – в Херсонской области реализовывали по инициативе местного центра занятости с 2011 года. В связи с ситуацией в Крыму и на Востоке Украины, особое внимание стали уделять районам, граничащим с временно оккупированной территорией Крыма, а к работе шерифами приглашают, прежде всего, ветеранов АТО.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».