Эксперт: нарушители санкций ищут «вознаграждения» от властей России

Директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович считает, что компании, нарушающие санкционный режим, ищут лояльность и бизнес-преференции российского руководства. Так в эфире Радио Крым.Реалии эксперт прокомментировал данные о судах-нарушителях, которые заходили в закрытые для судоходства порты аннексированного Крыма.

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«Всегда найдется какой-нибудь предприниматель или бизнес-структура, для которой деньги всегда окажутся важнее. Возможно, это какой-то и политический жест для каких-то предпринимателей... Они желают таким образом показать российским бизнес-партнерам, особенно если это крупные партнеры, аффилированные с государством, что они плюют на украинское законодательство, на санкционную политику ЕС. При этом зная, что за это их не сильно накажут внутри Европейского Союза, а российскому руководству они таким образом покажут свою лояльность и это поможет им получить какие-то дополнительные бизнес-преференции», – заметил Криштафович.

В порты аннексированного Крыма продолжают совершать грузовые рейсы суда иностранных государств. 23 апреля волонтеры независимого издания Информнапалм опубликовали новый материал, в котором описывают схемы поставки ильменита из Турции на полуостров. За период с 25 ноября по 5 марта состоялось 16 рейсов, их осуществляли 6 судов под разными флагами.

По данным издания, за весь период наблюдений поставка осуществлялась всегда по одной и той же схеме. Сырье для крымского предприятия Крымский титан доставлялось из турецкого порта Самсун в Керчь. Швартовка судна к причалу проходила с выключенной системой навигации, чтобы скрыть нарушение украинских законов. Далее судно выходило через Керчь-Еникальский канал в Азовское море. Конечной точкой маршрута, якобы, был не Крым, а российские порты.

Днем позже журналисты опубликовали еще одно расследование, которое доказывает схему поставки соды из аннексированного Севастополя в Египет. 3 апреля в Камышовую бухту Севастополя с грузом строительных смесей зашло судно из турецкого Эрегли. После выгрузки судно приняло на борт груз кальцинированной соды и 11 апреля вышло из Севастополя, указав портом назначения египетскую Дамиетту. При прохождении пролива Босфор капитан судна-нарушителя указал, что идет из российского Новороссийска, а не Севастополя.

С декабря прошлого года зафиксировано четыре рейса по этой схеме. Все расследования журналистов основываются на открытых данных и картах.

Согласно мартовским исследованиям фонда «Майдан иностранных дел», за январь этого года в крымские порты зашли 73 судна, 57 из которых ходили под российским флагом. Все нарушители уже занесены в общую базу данных «Черный список» судов, заходивших в Крым за последние три года.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие судна и их грузы. В конце прошлого года украинские пограничники арестовали первое такое судно «Скай Мун», которое перевозило соду из Севастополя в молдавский порт.