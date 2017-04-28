С начала 2017 года украинские пограничники пресекли 24 случая нелегальных перевозок пассажиров через административную границу с Крымом. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов.

«В результате совместных усилий правоохранители пресекли 24 случая нелегальной перевозки пассажиров через контрольные пункты на админгранице. В одном из случаев открыто уголовное производство и 5 лицам грозит реальный срок заключения до 5 лет каждому. В остальных 23 случаях представителями Укртрансбезопасности составлены админпротоколы по ст. 164 КУоАП Украины, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 17000 грн», – отметил Шевцов.

Он отметил, что мероприятия, направленные на выявление лиц, занимающихся незаконной деятельностью на админгранице по инициативе представителей Госпогранслужбы будут осуществляться и в дальнейшем.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».