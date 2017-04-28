В этом году на админгранице с Крымом реконструируют только один пункт пропуска – Гордеев

В течение 2017 года на админгранице с Крымом будет реконструирован только один пункт пропуска. Об этом 28 апреля во время «Завтрака с губернатором» рассказал председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

«В этом году будет реконструирован пункт пропуска возле поселка Чонгар. Потом – Каланчак. Чаплинку вряд ли будем реконструировать», – заявил Гордеев.

По его словам, на обустройство контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с Крымом из госбюджета будет выделено вдвое меньше средств, чем обещали представители Кабмина, посещавшие Херсонскую область в прошлом году.

Андрей Гордеев сказал, что часть средствна реконструкцию пунктов въезда-выезда предполагается выделить из областного бюджета.

Раньше сообщалось, что в 2017 году на улучшение инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах админграницы с Крымом украинское правительство готово выделить более 200 млн грн.

На вопрос корреспондента Крым.Реалии о взаимодействии Херсонской ОГА с представительством президента Украины в Крыму Андрей Гордеев ответил, что за год своей работы в нынешней должности только один раз видел руководителя представительства Наталью Попову – в этом году на Пасху, во время церемонии передачи в Крым Благодатного огня.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.