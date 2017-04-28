Прокуратура АРК открыла криминальное дело против Геращенко по подозрению в госизмене

Прокуратура Автономной Республики Крым, открыла уголовное производство по подозрению совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены. Об этом 27 апреля рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, сообщает Hromadske.ua.

«Да, эта информация соответствует действительности», – сказала она.

Накануне журналист Владимир Бойко в Фейсбуке сообщил, что по результату рассмотрения его обращения прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту совершения народным депутатом Украины Антон Геращенко государственной измены.

​21 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал документ в котором говорится, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту обнародованных в СМИ сообщений о плане, который якобы предусматривает передачу в «аренду» Автономной Республики Крым, в котором фигурирует имя народного депутата Украины Андрея Артеменко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».