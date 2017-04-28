Прокуратура АРК открыла криминальное дело против Геращенко по подозрению в госизмене

Прокуратура Автономной Республики Крым, открыла уголовное производство по подозрению совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены. Об этом 27 апреля рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, сообщает Hromadske.ua.
«Да, эта информация соответствует действительности», – сказала она.
Накануне журналист Владимир Бойко в Фейсбуке сообщил, что по результату рассмотрения его обращения прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту совершения народным депутатом Украины Антон Геращенко государственной измены.
21 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал документ в котором говорится, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту обнародованных в СМИ сообщений о плане, который якобы предусматривает передачу в «аренду» Автономной Республики Крым, в котором фигурирует имя народного депутата Украины Андрея Артеменко.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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