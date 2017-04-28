С момента аннексии Крыма Россия из украинских местрождений на шельфе Черного моря выкачала миллиарды кубометров газа. Больше всего – из Одесского и Штормового. Об этом 28 апреля в утреннем эфире Радио Крым.Реалии заявила глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова.

«Одесское месторождение – самое крупное, которое введено в эксплуатацию в 2011-12 годах. И из него наибольшее количество газа на данный момент добывается и поставляется в Крым. То есть, фактически за 2014-й год из него не легитимными властями Крыма, то есть Российской Федерацией, было добыто 1 миллиард 117 миллионов километров. В 2015 году– 980 миллионов кубометров и в 2016-м, соответственно, 880 миллионов», – сказала Нежнова.

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В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО «Черноморнефтегаз» было воссоздано на материковой части Украины.

В декабре 2015 года пресс-служба захваченного крымского «Черноморнефтегаза» сообщила, что две современные буровые установки В-312 и В-319 общей стоимостью более 25 миллиардов рублей перемещены из зоны Одесского газового месторождения в Крым «в связи со сложной международной обстановкой, рисками утраты жизненно важных активов».

Служба безопасности Украины направила предложения в украинское Министерство иностранных дел по поводу «национализированного» российской властью Крыма предприятия «Черноморнефтегаз», осуществившего перемещение этих установок, и введению соответствующих санкций. Также в СБУ отметили, что для защиты национальных интересов Украина подала международный иск в Стокгольмский арбитраж.