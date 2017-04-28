В Крыму сообщают о находке склепа времен Александра Македонского

В институте археологии российской академии наук сообщили, что в Крыму рядом с трассой, которая ведет к недостроенному Керченскому мосту был обнаружен склеп, построенный во времена Александра Македонского. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба института археологии.

«Склеп не такой уж большой – лишь 10 метров в длину, и скорее всего здесь был погребен знатный человек. В древности склеп был перекрыт курганной насыпью, в которой, в свою очередь, были впущены еще шесть погребений разных эпох», – рассказала руководитель раскопок, научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии ИА РАН Ирина Рукавишникова.

Как сообщили в пресс-службе, российские ученые собираются перевезти в Керченский музей–заповедник.

«Поскольку курган оказался на трассе подъездных путей Крымского моста, было принято решение перенести склеп в другое место. В настоящее время ученые закончили тщательное обследование и измерение склепа. Затем постройку, сооруженную из известняковых плит, аккуратно разберут и вновь соберут на новом месте - на территории Керченского музея-заповедника», – говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что в Керчи проводят археологические раскопки на территории, на которой запланировано строительство трассы «Таврида». Археологи раскопали территорию близ туберкулезного диспансера, который находится на пути к строительной площадке Керченского моста. При проведении работ археологи сняли слой земли, под которым обнаружилась древняя кладка. Отмечалось, что работы ведутся на месте, где сохранились остатки городища эпохи бронзового века.