На Чонгаре скопилось более 50 машин – Госпогранслужба Украины

На административной границе с оккупированным Крымом возле контрольного пункта въезда/выезда «Чонгар» скопилось более 50 машин. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отмечают, что причиной скопления машин стала «медленная» работа российских служб.

«Причиной таких неудобств являются контрольные службы оккупантов, которые третий день подряд медленно осуществляют пропуск транспортных средств на Крымский полуостров. За час они оформляют по 4-5 автомобилей, что приводит к их накоплению между пунктами пропуска. По состоянию на 11.00 более 50 автомобилей ждут на выезд из материковой части Украины», – говорится в сообщении.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».