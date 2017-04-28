Новая дамба на Северо-Крымском канале убьет фермерство в Крыму – Херсонская ОГА

В Херсонской области после сооружения постоянной дамбы на 107-м километре Северо-Крымского канала общая площадь земель орошаемого земледелия увеличится до 47 тысяч гектаров, а в Крыму отсутствие орошения может привести к краху фермерства. Об этом заявил директор департамента агропромышленной политики Херсонской ОГА Александр Паливода

«Отсутствие орошения в Крыму может иметь фатальные последствия для сельского хозяйства на полуострове. Ведь триста километров канала из четырехсот его общей протяженности проходит по Крыму. Сейчас это гидротехническое сооружение из-за длительного неиспользования приходит в негодность», – сказал Александр Паливода.

От Северо-Крымского канала зависело орошение на площади 460 тысяч га, в том числе на территории Херсонской области – 102 тыс.га, в Автономной республике Крым - 358 тыс. га. Также осуществлялось водоснабжения городов: Феодосия, Керчь, Севастополь, Симферополь, Судак, Щелкино и 54 сельских населенных пунктов. Канал на 85% обеспечивал потребность в водных ресурсах Автономной Республики Крым. Для питьевых нужд Крымского полуострова из канала наполнялись 8 наливных водохранилищ проектным объемом 145 млн. кубических метров.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.