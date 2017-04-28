В Симферополе выступил итальянский дрессировщик тигров

В Симферополе под маркой Московского цирка выступил дрессировщик из Италии. Об этом 28 апреля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Всю последнюю неделю все желающие в Симферополе могли наблюдать за кормлением амурских тигров в клетках автофургона «Рено», который был припаркован на улице Горького, как раз напротив здания местного цирка имени Бориса Тезикова.

Как рассказал Крым.Реалии техработник цирка, тигры принадлежат дрессировщику из Италии Карлосу Бресчиани. В новой программе Московского цирка имени Юрия Никулина на Цветном бульваре, который после месячных гастролей в Симферополе будет выступать в Луганске, статус Бресчиани определен как «специальный гость».

Комментариев МИД Украины по поводу визита итальянского дрессировщика в Крым пока нет.

Украинские пограничники все чаще не пропускают в страну иностранных деятелей искусства, которые посещали аннексированный Крым. Раньше МИД Украины опубликовал обращение, в котором министерство предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.