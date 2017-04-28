В Феодосии запретили продажу алкоголя на майские праздники

Подконтрольная Кремлю администрация Феодосии запретила в городе продажу алкоголя в период проведения массовых мероприятий – 1-го и 9-го мая. Об этом рассказали в пресс-служба российской администрации города, сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

«В связи с проведением 1 и 9 мая торжественных мероприятий по проспекту Айвазовского на Привокзальной площади, посвященных Празднику весны и труда, а также празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запрещается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения публичных и массовых мероприятий», – говорится в сообщении.

В аннексированном Россией Крыму на майские праздники выходными будут семь дней – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая. Всего в мае текущего года количество праздничных и выходных дней составит 12 дней.